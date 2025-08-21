Problemas do Funchal exigem "soluções corajosas, sustentáveis e participadas", diz o Livre

"O Dia da Cidade do Funchal é ocasião para celebrar a sua história, o dinamismo da sua cultura e a vitalidade da sua comunidade (...). No entanto, este dia é também um momento de reflexão sobre os problemas que o executivo atual da Câmara Municipal do Funchal não conseguiu resolver, e que ficam assim como desafios urgentes para o próximo executivo". Quem o diz é Marta Sofia, a candidata do Livre à presidência da Câmara Municipal do Funchal.

Em comunicado de imprensa, a cabeça-de-lista passa a enumerar os diversos problemas que, segundo o partido, continuam a afectar a vida dos funchalenses, a começar pela "gentrificação, o trânsito que sufoca o dia-a-dia, o turismo desregulado, o excesso de alojamentos locais, o aumento de pessoas em situação de sem abrigo, o aumento da toxicodependência, o aumento da insegurança, o aumento de despejos, a habitação [inacessível]".

Para o Livre todas estas questões estão a fazer com que a cidade rapidamente se transforme "num espaço para visitantes e investidores e não para quem trabalha, estuda, ou vive [no Funchal]".

Esta escolha nasce de uma urgência que salta à vista e se sente na pele. A especulação imobiliária, o aumentos dos alojamentos locais, e a inacção e ausência de respostas por parte da Câmara Municipal do Funchal está há quatro anos a expulsar os funchalenses que não conseguem pagar as rendas elevadíssimas das suas casas Marta Sofia, Livre

Em matéria de habitação, o Livre sublinha ainda que “muitas famílias enfrentam rendas incomportáveis e falta de alternativas de habitação acessível”.

No campo da mobilidade, evidencia que “os transportes públicos continuam a não responder de forma adequada às necessidades da população”, ao mesmo tempo que “o trânsito e a circulação na cidade tornam-se cada vez mais difíceis e insustentáveis”.

No que toca à coesão social, o partido aponta que “bairros periféricos permanecem esquecidos, sem investimento público suficiente”, e alerta ainda que “pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou baixa visão continuam a enfrentar barreiras numa cidade que ainda não as inclui plenamente”.

A preocupação estende-se também ao espaço urbano, já que “a cidade continua a perder áreas verdes, de convívio e lazer para os seus moradores”.

Em matéria ambiental, o Livre avisa que “os efeitos da crise climática são cada vez mais visíveis e faltam políticas eficazes para proteger o Funchal e os seus cidadãos”.

Por fim, denuncia ainda que “as zonas altas permanecem sem rede de esgotos, ou acesso rodoviário, esquecidas e à margem do desenvolvimento necessário para o equilíbrio e não para perpetuarem desigualdades”.

"Estes problemas exigem soluções corajosas, sustentáveis e participadas, e não podem ser adiados. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem uma importância decisiva", sublinha Marta Sofia.