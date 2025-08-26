Disponibilizados à vítima os contactos directos dos polícias encarregues do processo

Questionado pelo DIÁRIO, Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dá conta que a vítima encontra-se a ser acompanhada, tendo sido aplicadas as "medidas de protecção necessárias e disponibilizados contactos diretos com os polícias encarregues da investigação do processo, tendo em vista o esclarecimento de dúvidas, tramites do processo e algum procedimento necessário".

Esclarece ainda que o agressor ainda não foi detido, dada a inexistência de flagrante delito. "O suspeito não foi detido nem foram aplicadas de momento quaisquer medidas de coação", deu conta.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, a agressão ocorreu na madrugada de domingo. A mulher foi violentamente agredida pelo marido em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância de uma residência, sido amplamente partilhados nas redes sociais.