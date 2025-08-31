Marítimo vence Farense e assume liderança da II Liga

À quarta jornada, o Marítimo chega à liderança da tabela classificativa da II Liga de futebol profissional, depois de vencer, este domingo, o Farense, por duas bolas a zero.

Os ‘verde-rubros’ entraram a matar na partida, disputada no Estádio de São Luís, no Algarve, com o primeiro golo a ser apontado por Ibrahima aos 8 minutos.

Após uma primeira parte bastante intensa, em que o Farense por pouco não chegou à igualdade, a formação madeirense voltaria a concretizar, na segunda parte.

Carlos Daniel estreou-se no marcador, aos 64 minutos de jogo, após análise do VAR, fazendo o 0-2, que selaria a vitória do Marítimo frente ao Farense.