Madeira com céu muito nublado e chuva fraca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde em especial na vertente sul da ilha da Madeira e com períodos de chuva, tornando-se fraca e pouco frequente a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 22ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Para o Funchal também está previsto ceú geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, com períodos de chuva, em geral fraca, tornando-se pouco provável a partir da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo

gradualmente para 2 a 2,5 metros a partir do fim da manhã. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 25 ºC.