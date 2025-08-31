JPP propõe Fundo Local com receitas do teleférico do Curral

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, anunciou hoje, em nome da candidatura, aquela que considera ser uma solução “equilibrada, transparente e com benefícios reais” para a população do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, relativamente ao projecto do teleférico.

“Não somos contra investimentos. Somos contra maus negócios para as pessoas. Este teleférico só faz sentido se respeitar a nossa terra e se deixar valor no Curral e no Jardim da Serra. É precisamente por ter forte impacto local que a comunidade tem de ser a primeira beneficiária”, afirmou Miguel Ganança, citado em comunicado de imprensa.

Ancorado no mote “Nem tudo depende da Câmara, mas há sempre caminho quando há vontade”, o candidato apresenta uma proposta assente em três compromissos. O primeiro passa por "pressionar o Governo Regional a renegociar o contrato, para que a renda seja digna e para que parte dos recursos gerados fique no território, criando valor direto para as freguesias afectadas".

O segundo compromisso é a criação de um Fundo Local do Curral e do Jardim da Serra, "financiado por uma parcela da renda e por pelo menos 5% das receitas brutas da exploração, destinado a apoiar habitação acessível, prevenção de incêndios e valorização do espaço público".

O terceiro compromisso assumido pelo JPP centra-se num "ambientalismo responsável, com cumprimento rigoroso da Avaliação de Impacte Ambiental, monitorização independente e participação pública efectiva".

O JPP realça que "esta posição dá continuidade às iniciativas recentemente lideradas pelo partido e pelo secretário-geral Élvio Sousa, que em Agosto apresentou queixa no Tribunal de Contas".

O JPP denunciou uma “negociata”, sustentada num estudo de viabilidade económica encomendado pelo próprio Governo Regional, que apontava valores muito superiores para a renda de concessão, mas que foi ignorado quando o contrato foi assinado. Essa denúncia ganha ainda mais pertinência quando se olha para os números já revelados: segundo o estudo, a renda deveria rondar os 37 mil euros mensais, mas o contrato fixou apenas 2 mil euros mensais (24 mil/ano), durante 60 anos, o que se traduz em prejuízos graves, que ascendem a cerca de 24 milhões de euros, para a Região Miguel Ganança, JPP

Para Miguel Ganança a "discrepância entre o estudo oficial e a renda fixada" é “inaceitável . "Isto não é apenas um erro de cálculo, é um problema de transparência e de defesa do interesse público”, sublinhou .

O candidato reforça que uma visão de "desenvolvimento sustentável passa por diferenciar turismo de qualidade de projectos que prometem muito e deixam pouco”. “Sustentabilidade é pôr as pessoas primeiro: emprego local, comércio e serviços dinâmicos, mobilidade útil aos residentes e respeito pela identidade do Curral. Um teleférico que não cumpra estes princípios é apenas um bom negócio para poucos”, vincou.