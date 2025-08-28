Saturnino Sousa pretende requalificar Largo da Cerca na Achada de Gaula

O candidato do PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Santa Cruz inclui na lista de promessas à população da Achada de Gaula a requalificação do Largo da Cerca, com Saturnino Sousa a apontar que esse projecto será uma prioridade, caso vença a corrida autárquica.

Numa acção de pré-campanha para as Eleições Autárquicas do próximo mês de Outubro, a coligação 'Mais Santa Cruz' recordou as "sucessivas promessas de remodelação, que caíram no esquecimento, e que continuam por fazer", lembrando ainda o estado de abandono dos sanitários públicos, bem como os antigos lavadouros.

Saturnino Sousa prometeu aproveitar os terrenos camarários, que diz estarem abandonados e cobertos de mato, para criar um espaço público mais aprazível para os moradores e para os visitantes. "O nosso compromisso é avançar rapidamente com um projecto de reabilitação e de requalificação desta zona, permitindo que a Achada de Gaula passe a ter uma centralidade que sirva efectivamente a população, a vários níveis", apontou.