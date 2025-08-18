Há 'Bailinho' na próxima Semana Europeia do Folclore
Festival de folclore, organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova decorre de 24 a 28 de Agosto
A XX Semana Europeia do Folclore arranca já, no próximo dia 24 de Agosto, na Madeira.
O evento, organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, terá lugar no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.
A programação inclui actuações de vários grupos folclóricos nacionais e estrangeiros, provenientes de países como Áustria, Croácia, Portugal e México.
No último dia do festival, 28 de Agosto, o Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada (Leiria) e o grupo anfitrião actuam no Centro Cívico de Santa Maria Maior.
Este tem por objectivo promover um convívio intercultural e dar a conhecer realidades etnográficas.
PROGRAMA
24 de agosto – domingo | Auditório Jardim Municipal
21h00 – Áustria: Grupo de Folclore “Lindwurm Klagenfurt” – Caríntia
21h40 – Croácia: Grupo de Folclore “Ivan Goran kovacic” – Zagreb
22h10 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira
25 de agosto – segunda-feira | Auditório Jardim Municipal
21h00 – Portugal: Rancho Folclórico Rosas do Lena – Leiria
21h40 – Portugal: Grupo de Folclore da Ponta do Sol – Madeira
22h10 – México: Grupo de Folclore “Cencalli” – San Luis Potosí
26 de agosto – terça-feira | Auditório Jardim Municipal
21h00 – Portugal: Rancho Regional de São Salvador da Folgosa – Porto
21h40 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria
22h10 – França: Grupo de Folclore “Lous Tchanques Chalosse de Landais” – Landes
27 de agosto – quarta-feira | Auditório Jardim Municipal
21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria
21h40 – França: Grupo de Folclore “Lous Tchanques Chalosse de Landais” – Landes
22h10 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira
28 de agosto – quinta-feira | Centro Cívico de Santa Maria Maior
21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria
21h45 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira
