Há 'Bailinho' na próxima Semana Europeia do Folclore

A XX Semana Europeia do Folclore arranca já, no próximo dia 24 de Agosto, na Madeira.

O evento, organizado pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, terá lugar no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

A programação inclui actuações de vários grupos folclóricos nacionais e estrangeiros, provenientes de países como Áustria, Croácia, Portugal e México.

No último dia do festival, 28 de Agosto, o Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada (Leiria) e o grupo anfitrião actuam no Centro Cívico de Santa Maria Maior.



Este tem por objectivo promover um convívio intercultural e dar a conhecer realidades etnográficas.

PROGRAMA

24 de agosto – domingo | Auditório Jardim Municipal

21h00 – Áustria: Grupo de Folclore “Lindwurm Klagenfurt” – Caríntia

21h40 – Croácia: Grupo de Folclore “Ivan Goran kovacic” – Zagreb

22h10 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira



25 de agosto – segunda-feira | Auditório Jardim Municipal

21h00 – Portugal: Rancho Folclórico Rosas do Lena – Leiria

21h40 – Portugal: Grupo de Folclore da Ponta do Sol – Madeira

22h10 – México: Grupo de Folclore “Cencalli” – San Luis Potosí

26 de agosto – terça-feira | Auditório Jardim Municipal

21h00 – Portugal: Rancho Regional de São Salvador da Folgosa – Porto

21h40 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria

22h10 – França: Grupo de Folclore “Lous Tchanques Chalosse de Landais” – Landes

27 de agosto – quarta-feira | Auditório Jardim Municipal

21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria

21h40 – França: Grupo de Folclore “Lous Tchanques Chalosse de Landais” – Landes

22h10 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira

28 de agosto – quinta-feira | Centro Cívico de Santa Maria Maior

21h00 – Portugal: Rancho Folclórico e Etnográfico do Reguengo da Parada – Leiria

21h45 – Portugal: Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova – Madeira

com destaque para a participação de grupos madeirenses, como o Grupo Folclórico "Rosas do Lena" e o Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova.