Chega denuncia falta de segurança no miradouro da Achada

O candidato do Chega à Junta de Freguesia de São Pedro denunciou, hoje, a falta de limpeza e conservação dos espaços públicos, em especial na zona da Achada, e considerou que a especial preocupação é com o Miradouro da Achada, "que à noite se transforma num espaço degradado, com lixo espalhado, jardins abandonados e sinais claros de insegurança".

A candidatura visitou a freguesia, contactando com a população, que relata que as suas viaturas estacionadas têm sido riscadas e vandalizadas, registando-se ainda episódios recentes de esfaqueamentos e assaltos a cidadãos. Esta situação está a criar um clima de medo e insegurança generalizada.

“Os moradores estão fartos de viver no abandono. Não aceitam mais desculpas nem promessas que nunca se cumprem. A freguesia de São Pedro merece ser tratada com respeito e dignidade”, afirmou Joaquim Ribeiro, candidato do partido à Junta de Freguesia de São Pedro.

Por isso, o Chega dá conta de que os residentes exigem da Câmara Municipal do Funchal uma actuação imediata, quer na limpeza e manutenção dos espaços, quer na articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) para reforçar a vigilância e segurança no local.

“Este estado de coisas é inaceitável. O Funchal não pode continuar entregue ao abandono e à insegurança", aponta o partido. "Quando o Chega assumir a liderança da Câmara, vamos devolver tranquilidade, ordem e autoridade às populações, começando por zonas como a Achada e São Pedro, que têm sido esquecidas pelo poder autárquico”, comprometeu-se Luís Filipe Santos, candidato à Câmara Municipal do Funchal.