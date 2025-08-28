Iniciativa Liberal denuncia falhas no transporte público em Santa Cruz

A Iniciativa Liberal considera "inaceitável" que, em pleno século XXI, existam freguesias em Santa Cruz onde o transporte público é "inexistente, irregular ou desajustado" das necessidades reais da população.

O partido realça que a ausência de uma rede de mobilidade abrangente, moderna e eficaz está a criar "verdadeiros bolsões de exclusão e desigualdade no território".

Freguesias como Ribeira Funda, Santo da Serra, Gaula e partes do Caniço vivem praticamente isoladas, com horários reduzidos, ligações intermitentes e infra-estruturas em mau estado. Isto compromete o acesso a cuidados de saúde, à educação, ao emprego e à própria participação cívica. João Côrte Fernandes, candidato da Iniciativa Liberal a Santa Cruz

A Iniciativa Liberal propõe um plano de mobilidade municipal assente em quatro eixos: expansão da rede de transporte público com rotas interligadas, instalação de abrigos inteligentes nas paragens, introdução de um passe intermodal acessível (integrando autocarro, ligação a táxis e serviços digitais), e uso de tecnologia para monitorização em tempo real.

"A mobilidade é liberdade. E essa liberdade está a ser negada a milhares de residentes das zonas periféricas de Santa Cruz. Estamos a falar de direitos básicos, de qualidade de vida, de equidade. Não podemos continuar a ignorar a realidade de quem vive longe do centro", afirma o candidato.

A IL defende um modelo de mobilidade adaptado à geografia do concelho, que sirva toda a população com eficiência, responsabilidade e inovação. "É tempo de investir em soluções de transporte que sirvam verdadeiramente os cidadãos e que reduzam a dependência do transporte particular", frisa.