Construção de habitação é prioridade para BE em Santa Cruz

O candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Santa Cruz, Diogo Teixeira, defendeu hoje que a principal prioridade, no próximo mandato autárquico, tem que ser a "construção de habitação pública para satisfazer as necessidades habitacionais da população de todas as freguesias do concelho".

Numa visita à freguesia do Caniço, acompanhado de Roberto Almada, mandatário da candidatura bloquista em Santa Cruz, Diogo Teixeira apontou que, nos últimos 12 anos, "desde que o JPP ganhou a câmara não há construção [de habitação] camarária no concelho".

"Isto é inaceitável", sublinhou o cabeça-de-lista, assumindo que uma das propostas do BE caso seja eleito é, precisamente a construção de habitação pública em Santa Cruz.

Outra proposta dos bloquistas passa pela revisão do número de Alojamentos Locais, que "retiram a habitação, principalmente nas freguesias do Caniço e Santa Cruz".

Deste modo, Diogo Teixeira pretende fazer com que os santa-cruzenses possam ter acesso a uma habitação e "não vejam os preços das casas e das rendas aumentarem exponencialmente".