Wi-Fi gratuito em cafés e espaços públicos: útil, mas arriscado

Ligar o computador ou o telemóvel ao wi-fi de um café pode parecer uma solução prática, sobretudo quando se quer trabalhar ou simplesmente navegar na internet num ambiente descontraído. Contudo, a DECO PROteste alerta que estas redes públicas são vulneráveis a ataques informáticos e exigem cuidados redobrados por parte dos utilizadores.

De acordo com o mais recente Relatório Anual de Segurança Interna, mais de 11 mil incidentes de cibersegurança foram registados em Portugal, muitos deles relacionados com acessos ilegítimos a redes wi-fi em locais como escolas, hospitais e serviços administrativos. Entre os riscos mais comuns está a criação de redes falsas por cibercriminosos, com nomes muito semelhantes aos das redes legítimas. Estas redes, conhecidas como evil twin, permitem intercetar dados confidenciais, desde palavras-passe a informações bancárias e e-mails. Muitas vezes o utilizador liga-se inadvertidamente, confiando na semelhança do nome.

Outro perigo frequente é a ausência de encriptação robusta. Quando a comunicação entre o dispositivo e o servidor remoto não está devidamente protegida, qualquer pessoa com conhecimentos técnicos consegue capturar e ler os dados transmitidos. Há situações ainda mais graves, em que as redes públicas nem sequer recorrem a qualquer encriptação, o que torna a informação especialmente exposta. A recolha de dados pessoais constitui igualmente um risco. Embora o Regulamento Geral de Protecção de Dados obrigue as entidades que fornecem wi-fi gratuito a salvaguardar informação como nomes, e-mails ou números de telefone, a verdade é que muitas redes não cumprem integralmente estas regras.

A DECO PROteste frisa que usar wi-fi público não é totalmente desaconselhado, mas deve ser feito com precauções. Para reduzir riscos, recomenda-se a actualização regular de dispositivos, de modo a garantir que os protocolos de segurança mais recentes estão activos. Importa também desactivar a ligação automática às redes e confirmar sempre o nome da rede antes de se ligar. A utilização de uma VPN é outra prática essencial, já que cria um canal encriptado e seguro, ao passo que só deve aceder-se a sites que utilizem o protocolo https. Há operações que se devem evitar a todo o custo, como o acesso ao homebanking, e convém esquecer a rede no dispositivo após a sua utilização, para impedir ligações futuras automáticas.

A pensar na protecção dos consumidores, a DECO PROteste disponibiliza ainda uma ferramenta online que permite verificar se um site é seguro, identificando casos de phishing, malware, vírus ou outras ameaças digitais.

Em suma, o wi-fi gratuito pode ser útil, mas nunca deve ser usado de forma descuidada. A prevenção e a atenção ao detalhe continuam a ser a melhor defesa contra os ciberataques.

Como proteger-se?

A DECO PROteste sublinha que usar redes públicas não é totalmente proibido, mas deve ser feito com precauções: