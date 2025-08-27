Funchal cede espaço ao Grupo Desportivo Azinhaga por 15 anos

O Município do Funchal celebrou, hoje, um contrato de comodato com o Grupo Desportivo Azinhaga - Centro de Recreio Popular, garantindo a cedência gratuita de um espaço localizado na cave do Polidesportivo de São Roque.

O acordo foi assinado pela vereadora Ana Bracamonte, em representação da Câmara Municipal do Funchal, e por Gonçalo Rodrigues Gonçalves, presidente da direcção do Grupo Desportivo Azinhaga. A cerimónia contou ainda com a presença da vereadora com o pelouro da Juventude e do Desporto, Helena Leal.

O espaço, com 78 metros quadrados, será utilizado pelo clube como sede social e para o desenvolvimento das suas actividades desportivas e recreativas. O comodato tem uma duração inicial de 15 anos, que poderá ser renovável.

Na ocasião, a vereadora com o pelouro dos Assuntos Jurídicos e Gestão de Património Imóvel, Ana Bracamonte, destacou a importância do momento para a freguesia de São Roque. "Estamos a falar de um clube de base, com forte impacto social e desportivo na freguesia, que tem dado um contributo fundamental na formação de jovens atletas e na promoção da inclusão, da participação cívica e do espírito comunitário. Sabemos que, recentemente, o clube enfrentou um momento de incerteza relativamente à sua sede, e essa situação veio evidenciar a urgência de garantir estruturas estáveis que assegurem a continuidade do trabalho notável desta associação. O Município do Funchal não podia ficar indiferente e tinha de responder", frisou.

A cedência deste espaço garante ao Azinhaga uma base estável para desenvolver a sua actividade com dignidade, num espaço funcional para a gestão, a formação e a coordenação das suas equipas. Todo o património municipal se encontra em condições ocupado, utilizado e destinado ao desenvolvimento de actividades de interesse público Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Municipal do Funchal

Segundo Ana Bracamonte, o contrato de comodato agora assinado "reflecte essa visão estratégica do Município em apoiar instituições locais que servem a comunidade e promovem o desporto".

"Enquanto município, temos uma responsabilidade clara: promover a coesão social, apoiando clubes que oferecem espaços seguros de convívio, aprendizagem e prática desportiva; investir na juventude, criando condições para que os mais jovens se mantenham activos, motivados e afastados de riscos sociais; e fortalecer a cultura associativa, reconhecendo que o desporto local tem um valor inestimável na construção da identidade e no incentivo a estilos de vida saudáveis", afirmou.

A autarca deixou ainda uma palavra de apreço à direcção do Grupo Desportivo Azinhaga. "Quero deixar um reconhecimento público pelo empenho, pela persistência e pela dedicação em manter viva esta colectividade. Investir em clubes como este é investir no futuro da nossa cidade, no bem-estar, na saúde, na educação e na identidade", finalizou.