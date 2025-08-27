Škoda Scala – Tecnologia e espaço num design moderno
O Škoda Scala 2022, equipado com motor a gasolina de 95 cavalos, combina eficiência e inovação num hatchback que surpreende pela versatilidade.
Com linhas elegantes e um interior espaçoso, é a escolha ideal para quem valoriza conforto, segurança e tecnologia no dia-a-dia:
• Motor económico e fiável;
• Habitáculo amplo e bem equipado;
• Equilíbrio notável entre cidade e estrada;
• Estilo moderno com apontamentos premium.
Um automóvel pensado para tornar cada viagem mais prática, confortável e segura.
Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.