Chega promete proteger residentes e devolver "dignidade ao espaço público no Funchal

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal assinalou, hoje, o Dia da Cidade com uma mensagem de "compromisso com os cidadãos funchalenses".

"Este é um momento para refletir sobre o presente e, sobretudo, olhar para o futuro, com propostas claras que coloquem os residentes no centro das políticas municipais", defendeu o cabeça-de-lista, Luís Filipe Santos, citado em nota de imprensa.

"O Funchal precisa de coragem para mudar e de uma visão que garanta que os seus cidadãos silenciosos — aqueles que pagam impostos, cumprem as regras e trabalham diariamente — deixem de ser esquecidos pelo poder político", vincou.

As propostas do Chega para o Funchal passam por: "mais habitação acessível para quem aqui vive e trabalha, mais segurança nas ruas para que cada funchalense se sinta protegido e maior limpeza e respeito pelo espaço público".

"A Câmara Municipal não pode continuar a favorecer interesses de poucos à custa da maioria e a expulsar os cidadãos silenciosos da cidade que ajudaram a construir", critica Luís Filipe Santos, comprometendo-se a "dar voz a quem não a tem, a implementar políticas concretas que protejam os residentes e a devolver dignidade ao espaço público".