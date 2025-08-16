ICNF esclarece que caça é proibida no espaços florestais durante estado de alerta

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) esclareceu hoje que, durante o estado de alerta, que vigora até domingo, a caça é interdita no interior dos espaços florestais e apelou para o "cumprimento integral" das regras.

"A situação de alerta em vigor determina a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem", refere o ICNF em comunicado.

Por "força dessa proibição" de acesso, acrescenta, "a atividade cinegética não poderá ser praticada nessas zonas".

A abertura geral de caça está prevista para o próximo dia 17 de agosto, domingo, e o estado de alerta vigora até as 23:59 do mesmo dia.

O ICNF apela para o cumprimento integral das normas estabelecidas pela situação de alerta em vigor em Portugal e pede que sejam "evitados quaisquer comportamentos de risco, que possam colocar em causa, a segurança de pessoas e bens".

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio até domingo, por causa dos vários fogos que deflagraram nas últimas semanas no norte e centro do país e que consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios.