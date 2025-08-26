PSD promete espaço multiusos e estacionamento em São Roque do Faial

A candidata do PSD-Madeira à Câmara Municipal de Santana nas próximas Eleições Autárquicas foi hoje a São Roque do Faial prometer a construção de um espaço multiusos e de um estacionamento junto ao actual Centro Cívico daquela localidade.

Em comunicado enviado às redacções, Cláudia Perestrelo compromete-se a olhar para cada freguesia do concelho de "forma diferente", garantindo respostas que permitam melhorar a qualidade de vida dos munícipes, tornando cada localidade mais atractiva e capaz de fixar a população.

Se nós tivermos infraestruturas e acessibilidades de qualidade e se investirmos na requalificação do centro de cada uma das nossas freguesias, vamos, também, criar condições mais favoráveis não só ao bem-estar de quem aqui vive mas, também, à fixação de pessoas e julgamos que esse deve ser o verdadeiro mote e a verdadeira preocupação de quem governa e de quem tem a tutela do poder autárquico. Cláudia Perestrelo, candidata do PSD-M à Câmara Municipal de Santana

A "importante obra", conforme apontou, assentará num "espaço com dois pisos de estacionamento e um piso com um espaço multiusos – que poderá e será, certamente, útil para eventos da Junta de Freguesia, para as actividades da Casa do Povo, para acções de formação e educação para a Saúde que venham a ser dinamizadas pelo Centro de Saúde local ou para outras iniciativas que sejam organizadas por instituições da freguesia", justificou a candidata.

Recusando-se a olhar para as freguesias "apenas como números", Cláudia Perestrelo comprometeu-se a adoptar políticas municipais que garantam a fixação de pessoas.