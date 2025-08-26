Jimmy Silva preparou Campeonato do Mundo de Enduro na França

Jimmy Silva, do Clube Caniço Riders-Invermaque, participou na 7ª Taça do Mundo de Enduro 2025, que se disputou no passado fim-de-semana, em Morillon, França. A prova serviu para preparação do Campeonato do Mundo de Enduro, que se realiza entre 30 de Agosto e 1 de Setembro, na Suíça.

A prova francesa foi disputada em quatro dias: dois dias de treinos e dois dias de competição com 9 especiais cronometradas (SS), com um roteiro total de 81.6km, 4778m de descida e 4871m de subida.

"Numa corrida restrita a 125 participantes dos melhores do mundo desta vertente, Jimmy Silva alcançou o 67º lugar, com um tempo total de prova de 46 minutos e 12 segundos. O melhor resultado do atleta madeirense foi na etapa SS7 ao alcançar o 43º melhor tempo", indica nota da Associação de Ciclismo da Madeira.

"Tive alguns problemas para encontrar a pressão certa dos pneus visto que choveu nos dias de treinos e tornou as etapas muito mais técnicas. Ao longo dos dois dias de prova fui melhorando na classificação geral e aproximando-me dos objectivos", assumiu o atleta.