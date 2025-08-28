Nuno Batista apela à união em torno da sua recandidatura à Câmara do Porto Santo

O encontro que Nuno Batista promoveu esta quinta-feira com militantes e simpatizantes do PSD/Madeira serviu para o actual presidente da Câmara do Porto Santo e recandidato ao cargo, nas próximas Eleições Autárquicas, fazer um balanço do trabalho desenvolvido, mas também apelar à união em todo do projecto 'Acredita Porto Santo', a coligação que junta os sociais-democratas ao CDS/PP nesta corrida autárquica.

Na ocasião, além de apresentar as razões que, no seu entender sustentam a sua continuidade no cargo, Batista partilhou as ideias que entende serem fundamentais para o futuro do Porto Santo, sublinhando a importância da participação de todos no próximo acto eleitoral.

"A nossa comunidade terá a oportunidade de demonstrar a todos, e em especial às gerações mais novas, que vale a pena defender valores como a seriedade, a honestidade e a lealdade", disse o candidato, apontando que "estes são os pilares de uma sociedade justa", recusando, por isso, abdicar de os defender.

Notando que as promessas feitas há quatro anos foram cumpridas, Nuno Batista destacou o trabalho feito na reabilitação de espaços, no apoio ao turismo e à economia local, na valorização das festas e tradições, bem como na criação de novas oportunidades que, entende, "tornam a ilha mais forte e acolhedora".

De caminho, o candidato destacou o que falta fazer, salientando que o projecto iniciado ainda não foi terminado. "Há ainda muito por fazer, e sabemos que com todos ao nosso lado podemos continuar a construir um Porto Santo melhor, para quem cá vive e para quem nos visita", destacou.

Ao terminar, o social-democrata apelou à união. "Quero que continuem a acreditar. Porque acreditar em nós é acreditar no futuro do Porto Santo".

