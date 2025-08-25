Clube Naval do Funchal conquista ouro, prata e bronze no Campeonato Nacional de Esperanças de Mar

Este sábado, dia 23 de Agosto, a Foz do Rio Ave e Praia de Azurara, foi palco da 3.ª e última etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, onde o Clube Naval do Funchal (CNF) alcançou três lugares no pódio.

A equipa do Naval foi representada por Beatriz Chaves, Leonardo Freitas e Carlota Rodrigues, que demonstraram o seu talento e dedicação. Após o somatório das classificações finais, os atletas do CNF subiram ao pódio para receber os títulos nacionais:

Beatriz Chaves sagrou-se Campeã Nacional em SS1 Cadete Feminino,

Leonardo Freitas conquistou o título de Vice-Campeão Nacional em SS1 Cadete Masculino,

Carlota Rodrigues (equipa IOMT) arrecadou a medalha de bronze em SUPC cadete Feminino, garantindo assim o 3.º lugar do pódio.

"Estes resultados refletem não só a entrega e determinação dos atletas, mas também o esforço e acompanhamento da equipa técnica e das famílias que têm apoiado todo o percurso competitivo", refere nota enviada pelo CNF.

Já a 4.ª Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, prevista para a tarde do mesmo dia e com um percurso de 30 km entre a Praia da Apúlia e Vila do Conde, onde a equipa sénior e master iria competir acabou por ser cancelada devido ao levantamento repentino de nevoeiro em toda a costa, impossibilitando a realização da prova em condições de segurança.