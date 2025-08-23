Benfica vence Madeira SAD e conquista Supertaça feminina

O Benfica somou ontem o seu terceiro título de 2025. Depois de festejar o título de campeão nacional de andebol feminino da I Divisão da época 2024/2025, bem como a conquista da Taça de Portugal na mesma temporada, esta manhã, no Pavilhão Multiusos de Sines a equipa encarnada erguer a Supertaça Kempa 2025.

Na grande final, uma vez mais com o seu mais directo opositor das últimas temporadas, o Madeira Andebol SAD, o Benfica voltou a ser dominador tendo vencido o encontro por 26-18.

Apesar do equilíbrio inicial, e numa partida marcada por muitas falhas técnicas, devido, ao normal início de temporada – 2025/2026 – as Águias foram mais esclarecedores e no final do primeiro tempo conseguiram ganhar uma vantagem precioso para ir para o intervalo a vencer por 12-8.

Já no segundo tempo a SAD madeirense, que contou com Isabel Goís em bom plano na baliza, tentou reduzir a desvantagem, mas a verdade é que o Benfica, conseguiu sempre gerir a marcha do marcador, tendo vindo mesmo a ampliar a vantagem para festejar assim a conquista da Supertaça Kempa com um resultado final de 26-18.

Na formação encarnada, destaque para as madeirenses Sofia Ferreira que integrou a equipa nesta final, enquanto Joana Semedo, não ‘foi a jogo’ por não estar nas melhores condições físicas.