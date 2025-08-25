“É um abuso a estrada das Ginjas não estar concluída”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participou na sessão solene comemorativa dos 281 anos do concelho de São Vicente, onde garantiu que a “requalificação ambiental” da estrada das Ginjas vai mesmo avançar.

“É um abuso a estrada da Ginjas não estar concluída. É um absurdo que razões ideológicas tenham impedido até hoje a concretização de uma obra estruturante para o concelho e para a Região”, afirmou.

Albuquerque assegurou que “logo que seja tomada decisão judicial, avançaremos”, classificando o projeto como uma “justa reivindicação” e sublinhando que não foi eleito “para dar beijinhos na boca, mas para tomar decisões”.

O líder do Executivo madeirense destacou ainda o sucesso das políticas locais em São Vicente, atribuindo-o à proximidade dos autarcas com a população: “Manteram sempre os pés assentes na terra, com uma componente de afetividade que fez deles autarcas de sucesso”.

Na área do investimento público, apontou como exemplo a via expresso até à Boaventura, empreitada que muitos duvidavam ser possível concretizar, e salientou a cooperação contínua entre o Governo Regional e o município. Entre as obras em curso ou em preparação, destacou a requalificação do pavilhão de São Vicente, a modernização da Casa do Povo, a construção de 18 fogos habitacionais, a requalificação do lar de idosos e a intervenção na frente-mar, que classificou como uma “obra de valor acrescentado”.

Miguel Albuquerque elogiou ainda a área da educação no concelho, considerando que São Vicente dispõe de “uma educação de excelência” que deve ser mantida e reforçada.