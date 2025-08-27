Candidatura 'Machico com Futuro' quer "devolver dignidade" à Ribeira Seca

Numa visita a esta localidade, com o propósito de contactar com a população, o candidato da coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia de Machico, Miguel Costa, lamentou a "falta de atenção e de zelo" pelos espaços públicos e a ausência de obras e de projectos válidos junto da comunidade.

Ouvimos vozes carregadas de tristeza e de descontentamento, de pessoas que se sentem esquecidas, abandonadas por falta de obras, pela ausência de limpezas e pela degradação das veredas que em tempos foram o coração da comunidade. Esse abandono prolongado deixou marcas, não só no espaço físico, mas também no orgulho e na confiança das pessoas. Miguel Costa, candidato da coligação PSD/CDS

O candidato à Junta de Freguesia de Machico considera que a população da Ribeira Seca merece ser tratada com respeito e com dignidade, assumindo o compromisso de transformar as palavras em acção. "É necessário começar pela limpeza regular das veredas e caminhos, garantindo a segurança de quem por ali passa. É urgente reparar muros, melhorar acessos e devolver às famílias condições que lhes permitam viver com qualidade. E é essencial criar um calendário de manutenção contínua, para que não seja preciso esperar anos até se ver um gesto de cuidado", frisou.

Acima de tudo, Miguel Costa deixa a garantia de uma "auscultação permanente" de quem vive nesta e noutras localidades da freguesia de Machico, fazendo corresponder as tomadas de decisão às reais preocupações de quem sente os problemas no dia-a-dia.

Além dos candidatos à Junta de Freguesia, participaram nesta visita o cabeça-de-lista à Câmara Municipal, Luís Ferreira, e outros elementos propostos para a vereação.