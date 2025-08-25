Candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz

Santa Cruz é hoje um concelho diferente. Recuperou a confiança, reencontrou a sua identidade e voltou a colocar as pessoas no centro das decisões políticas. Este caminho não aconteceu por acaso. Foi fruto da coragem, da dedicação e da visão de todos aqueles que fizeram parte do projeto JPP - Juntos Pelo Povo.

Quando o JPP assumiu a liderança em Santa Cruz, encontrou um município fragilizado, com dívidas avultadas e uma população que sentia a ausência de respostas. Com seriedade, rigor e proximidade, o JPP transformou dificuldades em oportunidades e devolveu aos cidadãos a confiança na sua autarquia.

Hoje, Santa Cruz é exemplo de boa governação local:

• Contas equilibradas, finanças saudáveis, com transparência e rigor na gestão dos recursos públicos.

• Investimento nas pessoas, através do reforço dos apoios sociais, apoio às famílias e educação.

• Melhoria da qualidade de vida, com obras estruturais e projetos que respondem os anseios da população.

• Valorização do território e ambiente, apostando na defesa da identidade do concelho, no ordenamento do espaço público e na promoção da sustentabilidade.

• Dinamismo cultural, desportivo e associativo, apoiando quem dá vida ao concelho e cria laços de comunidade.

Este percurso foi apenas o início de um projeto maior. Para além de ser a segunda força política na Madeira e com representação na Assembleia da República, o JPP apresenta agora, com determinação e espírito de missão, a candidatura de Elia Ascensão à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Élia Ascensão representa a continuidade responsável de uma obra que mudou Santa Cruz, mas também a força da renovação, da energia e do compromisso de uma nova geração. A sua candidatura assenta em três pilares basilares:

1. Consolidar o trabalho feito – assegurando a continuidade de uma gestão rigorosa, transparente e próxima das pessoas.

2. Projetar Santa Cruz para o futuro – atraindo investimento, reforçando a inovação, apoiando a economia local e criando oportunidades para os jovens.

3. Aprofundar a justiça social – garantindo que ninguém é deixado para trás, que todos os cidadãos têm acesso a serviços de qualidade e que Santa Cruz continua a ser um concelho solidário e inclusivo.

A candidatura de Élia Ascensão à Câmara Municipal de Santa Cruz é mais do que uma escolha eleitoral. É a afirmação de um concelho livre, autónomo e orgulhoso do caminho que tem trilhado.

É colocar o interesse coletivo acima de qualquer outro, é defender Santa Cruz em todas as instâncias, é garantir que o futuro pertence às pessoas e não a lógicas de partido ou de sujeição política e é a garantia de que Santa Cruz continuará a ser governada com coragem, transparência e proximidade.