Elvis Sousa é o mandatário da candidatura de António Gonçalves a São Vicente

A candidatura Por São Vicente, liderada por António Gonçalves, anuncia que o saxofonista Elvis Sousa será o mandatário da lista à Câmara Municipal de São Vicente.

Aceitei este desafio com espírito de serviço e profunda humildade. O António Gonçalves é um jovem que reconheço pela sua visão, pela dedicação e pela vontade sincera de colocar as pessoas em primeiro lugar. Tem a capacidade de unir, de ouvir e de liderar com justiça e proximidade. Esta candidatura representa, acima de tudo, um compromisso de entrega total. Um compromisso de dar o melhor em todas as áreas que tocam a vida das pessoas, da cultura à educação, do turismo à economia, da agricultura ao desporto e à ação social, para que São Vicente seja um concelho mais forte, mais coeso e com futuro para todos Elvis Sousa

Com esta nomeação, a candidatura Por São Vicente "reafirma o seu compromisso com a valorização da cultura, a afirmação da identidade são-vicentina e a criação de novas oportunidades para as gerações vindouras, colocando sempre em primeiro lugar as pessoas e o desenvolvimento do concelho".

Embora tenha nascido no Reino Unido, foi em São Vicente que Elvis Sousa iniciou a sua paixão pela música, aos 10 anos, na Banda Filarmónica da Casa do Povo, onde descobriu no saxofone a sonoridade que viria a marcar a sua vida. Mais tarde, ingressou no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, instituição que considera fundamental no seu percurso, pela disciplina, dedicação e amor pela arte que ali adquiriu.

Hoje, é reconhecido como um dos saxofonistas portugueses mais premiados em concursos nacionais e internacionais, tendo atuado em prestigiadas salas como a Casa da Música (Porto), o Concertgebouw (Amesterdão) e o Centquatre (Paris). A sua carreira inclui ainda colaborações com o IRCAM – Instituto de Pesquisa e Coordenação de Música e Acústica, fundado por Pierre Boulez em Paris, onde trabalhou na exploração de novas possibilidades sonoras para o saxofone. É artista internacional Yamaha, Vandoren e JLV Paris, marcas de referência mundial na música.

Actualmente, prepara-se para um dos maiores desafios da sua vida: o recorde mundial Guinness – Longest Marathon Playing Saxophone, que terá lugar no próximo dia 22 de Setembro no Museu de Arte Moderna da Madeira. Um feito que simboliza não apenas superação pessoal, mas também um contributo cultural e social para a Região e, em particular, para São Vicente.