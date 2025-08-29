PS promete concluir alargamento da Vereda do Lugarinho na Ribeira Seca

O candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal de Machico assumiu, hoje, que uma das suas "linhas de acção" passa pela criação de novas acessibilidades a diversos núcleos populacionais, das quais será exemplo a conclusão do alargamento da Vereda do Lugarinho, na Ribeira Seca.

Foi precisamente nesta localidade que Hugo Marques esteve, esta manhã, a contactar com a população.

Conforme referiu na ocasião, "o alargamento desta vereda, que irá permitir o acesso automóvel a várias habitações, representa uma pretensão da população da Ribeira Seca com quase 20 anos, tendo sido apenas com a governação do PS na autarquia que foi possível dar início à obra".

Hugo Marques adiantou que, “independentemente de toda a pressão que possa haver para que a obra se atrase”, irá assegurar que tal não aconteça e que a mesma seja concluída "o mais rapidamente possível", para minimizar os transtornos inerentes aos trabalhos, mas, acima de tudo, para, “com mais esta obra de proximidade, melhorar a qualidade de vida de tanta gente que aqui mora”.

O candidato socialista deu ainda conta que esta obra se dividiu em duas fases, sendo a primeira o acesso às moradias. "Entretanto, houve um acordo com os proprietários dos restantes terrenos, o que possibilitará, numa segunda fase, fazer uma saída para outra via", adiantou.

Deste modo, "passará a haver uma ligação entre a estrada do Lugarinho e a estrada da Ribeira Seca, atravessando e servindo um núcleo populacional composto por cerca de 15 a 20 habitações", promete o socialista.