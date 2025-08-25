Rampa da Ribeira Brava na estrada a 29 e 30 de Agosto

A Rampa Regional da Ribeira Brava vai para a estrada nos dias 29 e 30 de Agosto e promete "muita adrenalina". O programa arranca com a Prova Espectáculo na noite de sexta-feira, às 21 horas, num trajecto que percorre a baixa da vila.

No sábado, dia 30, o alcatrão "vai aquecer" com a habitual competição entre os pilotos, proporcionando "momentos de adrenalina" nas zonas altas do concelho.

São 24 as equipas inscritas nesta competição, organizada pelo CD Nacional e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O traçado da prova tem início na Estrada do Parque Empresarial, seguindo pela Estrada do Lugar da Serra, Estrada das Fontes, com término e Estrada do Boqueirão. Ao longo do dia, haverá quatro subidas oficiais.

Durante a apresentação da prova, realizada esta tarde, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava destacou a importância do desporto automobilístico para o concelho, sobretudo na “dinamização do comércio local e dos serviços paralelos”, que segundo disse "têm registado uma grande procura".

Ricardo Nascimento recordou, a propósito, que há comerciantes nas zonas altas que fazem “das tripas coração para manterem as portas abertas”, pelo que este evento acaba por ser "uma mais-valia".

“Não é de agora que o automobilismo mobiliza muita gente. Basta ver as pessoas que o acompanham, desde equipas, pilotos, mecânicos, apoiantes e uma série de pessoas ligadas à modalidade que fazem desta prova um evento de destaque no concelho da Ribeira Brava”, frisou o autarca citado em comunicado de imprensa.

Nascimento realçou ainda que a ideia passa por dispersar o evento e levá-lo a diferentes sítios do concelho, nomeadamente pelas zonas altas das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário, "para dar a conhecer o que de melhor há para oferecer".

A entidades promotoras do evento apelaram ainda a todos os espectadores para que assistam à prova em segurança e respeitem as orientações da organização.