PS promete "justiça, igualdade e progresso às populações das zonas altas” do Funchal

A candidatura do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Funchal afirmou este domingo, 24 de Agosto, que não aceita "o esquecimento e a negligência a que as Zonas Altas têm sido votadas nos últimos quatro anos".

Rui Caetano acusa o executivo da coligação PSD/CDS de ter deixado "milhares de funchalenses para trás", mas garante que esta situação vai mudar e que o PS irá assumir como “prioridade absoluta” os problemas concretos das populações que vivem nas áreas mais altas do concelho.

O candidato do PS garante que vai concretizar e executar, apontando como prioridades para as Zonas Altas as soluções para o estacionamento, a mobilidade e o saneamento básico.

O compromisso de Rui Caetano assenta na criação de bolsas de estacionamento, apontando que, sempre que necessário, irá recorrer à expropriação de terrenos para devolver espaço e segurança aos residentes. “Vamos pôr fim ao escândalo dos carros abandonados que ocupam ilegalmente a via pública e os lugares que seriam destinados a quem vive nestas zonas, contratando uma empresa que assegure a sua remoção imediata”, assevera o socialista.

Ainda no domínio da mobilidade, Rui Caetano quer melhorar o serviço de transportes públicos para quem vive nas Zonas Altas, redefinindo as carreiras, aumentando a frequência das viagens e, onde se justificar, criar novas linhas, "para que ninguém fique isolado".

Por outro lado, a candidatura do PS tem também como objectivo resolver o problema da falta de saneamento básico em diversos sítios, assegurando ligações às redes já existentes e levando este direito fundamental "a quem continua injustamente privado dele", garantindo também o planeamento e a construção de novas acessibilidades às zonas habitacionais.

Segundo Rui Caetano, todos os funchalenses devem ser tratados por igual e com dignidade. “O Funchal não pode continuar a ser uma cidade pensada apenas para alguns. Não podemos ter um centro cuidado e zonas altas esquecidas”, sublinha, garantindo que, com o PS a governar a Câmara do Funchal, haverá "justiça, igualdade e progresso nas zonas altas”.