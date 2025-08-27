PS defende apoio à promoção do Vinho Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reuniu-se, esta manhã, com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para abordar as melhores estratégias de apoio aos empresários do sector do Vinho Madeira, tendo em conta a aplicação das tarifas impostas pelos Estados Unidos da América e os diversos desafios que actualmente o sector enfrenta.

No final da reunião, o deputado Gonçalo Leite Velho adiantou que importa intervir em duas frentes. Por um lado, no apoio à promoção do produto, tendo em conta o significado histórico que tem para aquele país. Como lembrou, a Independência dos Estados Unidos foi brindada com Vinho Madeira e a comemoração dos 250 da assinatura dessa declaração constitui uma oportunidade única para a promoção do produto, que possa contrabalançar o efeito das tarifas.

Por outro lado, o parlamentar alerta para a necessidade de agir no sentido de tentar evitar os cortes no POSEI, mas também eliminar a sobretaxação desses mesmos apoios. "Queremos que deixe de haver clivagem a nível regional, da mesma forma que sabemos que essas clivagens vão ser ultrapassadas a nível nacional e têm de ser trabalhadas a nível internacional, para que haja uma congregação de vontades para defesa das Regiões Ultraperiféricas", afirmou Gonçalo Leite Velho, salientando também a importância do trabalho de 'lobbying' que tem de ser feito pelas várias forças políticas na defesa destes apoios. Isso não impede que sejam já implementadas medidas, evitando a taxação dos apoios em sede de IVA, proposta que o PS-M está a preparar para poder apresentar no reatar dos trabalhos da ALRAM.