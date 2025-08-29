Jorge Santos quer agricultura "mais atractiva e rentável" na Ribeira Brava

O candidato pela coligação PSD/CDS à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, assumiu, hoje, à margem de uma visita a uma exploração agrícola na freguesia da Tabua, o compromisso de "trabalhar em nome de um sector agrícola mais atractivo, rentável e próximo da população".

Em causa, estão "medidas concretas a desenvolver no próximo mandato que visam, acima de tudo, ajudar as pessoas a rentabilizar os seus terrenos, permitindo aos agricultores condições para trabalharem a terra e poderem escoar os seus produtos", elaborou o candidato da coligação “Pela Ribeira Brava”.

Nesta senda, Jorge Santos prometeu "trabalhar em estreita articulação com o Governo Regional" para candidatar ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) projectos de manutenção e construção de novos caminhos agrícolas.

Paralelamente, manifestou a intenção de “manter e recuperar levadas, serventias e veredas para os terrenos agrícolas, em articulação com as Juntas de Freguesia", bem como "apoiar a compostagem para aproveitamento de resíduos verdes urbanos”.

Outras das propostas da sua candidatura, neste sector, passa pela "maior dinamização" do Mercado Municipal e a criação de novas feiras para produtores locais.

Jorge Santos comprometeu-se igualmente a "reforçar as campanhas de desratização", através da entrega de raticida à população e de uma "desratização abrangente" em todo o concelho, "de forma a combater a praga de roedores que tem vindo a afectar a produção agrícola e evitar a propagação de doenças".

Outra das medidas desta candidatura passa por "disponibilizar uma plataforma on-line de venda directa para ligar os produtores aos consumidores, restaurantes, hotéis e espaços de Alojamento Local, facilitando assim o escoamento dos seus produtos".

Ainda no que toca à Agricultura, Jorge Santos preconiza a implementação de um programa desigando de ‘Árvore por terreno limpo’, "que visa estimular o combate ao flagelo da limpeza dos terrenos, proporcionando, em simultâneo, um impacto positivo na paisagem rural".

O candidato pela coligação PSD/CDS indica ainda, em nota de imprensa, que na Ribeira Brava existem "cerca de 1.321 explorações no concelho, algumas delas familiares, que envolvem directamente 30% da população, maioritariamente mulheres numa faixa etária superior aos 65 anos”.