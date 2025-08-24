Conheça as equipas iniciais do Marítimo-Feirense
Técnico verde-rubro, Vítor Matos fez apenas uma alteração em relação ao jogo anterior, com a saída de Francisco Gomes e a entrada de Peña Zauer
Pelas 15h30, o Marítimo entra no seu estádio para defrontar o Feirense, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga2/Meu Super (II Liga).
Numa partida que tem como árbitro Rui Lima, de Viana do Castelo, os verde-rubros apresentam-se com uma alteração em relação ao jogo anterior, onde foram vencer a Felgueiras.
Desde modo o técnico verde-rubro fez sair do 'onze' o madeirense Francisco Gomes e fez entrar Penã Zauer.
Eis o onze dos verde-rubros: Samu, Xavi Grande, Romain Correia. Noah Madsen, Paulo Henrique, Guirassy, Marco Cruz, Penã Zauer, Carlos Daniel, Martín Téjon e Alexandre Guedes.
Quanto ao Feirense irá apresentar-se com: Meixedo, L. Gustavo, Leal, E. Moreira, Zé Ricardo, Doumbia, Gabriel Costa, Tiago, Leandro, J. Arriba e Klimov.
Com duas jornadas realizadas o Marítimo soma três pontos no campeonato, enquanto o Feirense soma mais um ponto que os insulares.