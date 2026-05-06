Argentina investiga se turistas foram infetados no país, Chile ou Uruguai

A Argentina indicou hoje estar a investigar se dois passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius que morreram em consequência do hantavírus contraíram a infeção na Argentina, no Chile ou no Uruguai, antes de embarcarem.

Segundo fontes do Ministério da Saúde argentino citadas pela agência de notícias espanhola EFE, a investigação oficial centra-se na possibilidade de o contágio ter tido origem no casal de passageiros neerlandeses que, nos últimos meses antes de embarcarem no cruzeiro, viajaram pelo sul da Argentina e do Chile e também visitaram o Uruguai.

As deslocações dos turistas constam dos registos da Direção Nacional de Migrações da Argentina.

Em relação às notícias que sugerem que os viajantes podem ter contraído o hantavírus durante uma excursão de observação de aves perto de um aterro sanitário na cidade argentina de Ushuaia, na província austral da Terra do Fogo, as autoridades de saúde nacionais e provinciais argentinas consultadas pela EFE indicaram que não têm registos da existência de hantavírus naquela província.

Não há casos reportados de hantavírus na Terra do Fogo, a província mais a sul da Argentina, desde 1996, ano em que os dados epidemiológicos começaram a ser sistematicamente registados no país.

As autoridades de saúde provinciais afirmaram que não estão envolvidas nas investigações conduzidas pelo Ministério da Saúde argentino e não têm informações sobre o assunto.

Além disso, o governo provincial indicou não ter informações sobre as condições de saúde e segurança no porto de Ushuaia --- de onde partiu, a 01 de abril, o navio de cruzeiro transportando passageiros que posteriormente apresentaram sintomas compatíveis com hantavírus --- desde que o Governo argentino interveio e assumiu o controlo da atividade portuária, no início deste ano.

O Ministério da Saúde argentino esclareceu ainda que no porto de Ushuaia são realizados todos os exames de saúde de rotina relevantes.

No total, três pessoas que viajavam no cruzeiro morreram em consequência deste surto de hantavírus, e, segundo dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), há cinco passageiros com infeção confirmada ou suspeita.

Está previsto que o navio MV Hondius atraque no próximo sábado no porto de Granadilla de Abona (Tenerife, Espanha), de onde os passageiros estrangeiros serão transportados para os países de origem e os 14 passageiros espanhóis serão transferidos para um hospital militar em Madrid, onde ficarão em quarentena.