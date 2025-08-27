Agressor de violência doméstica em Machico conhece hoje medidas de coacção

O homem detido em Machico por suspeitas de violência doméstica deverá conhecer hoje as medidas de coacção que lhe serão aplicadas pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O arguido será presente a primeiro interrogatório judicial após a detenção pela PSP, que ocorreu dois dias e meio depois de ter espancado a mulher na presença do filho de 9 anos.

O Comando Regional da PSP da Madeira informou ontem, ao final da tarde, que a detenção ocorreu "após a emissão e entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do DIAP - MP à PSP pelas 18 horas do dia de hoje, tendo o suspeito sido interceptado pelas 19h28". Após isso, o detido permaneceu nos quartos de detenção da PSP, aguardando apresentação para interrogatório judicial, que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 horas.

“Desde as 9h30 de segunda-feira que o expediente está no DIAP” Porta-voz da PSP nega ter recebido formalmente qualquer mandado judicial para detenção do suspeito de violência doméstica em Machico

Conforme o DIÁRIO noticiou, as moradas quer da vítima como o do agressor estão referenciadas pela PSP. Fábio Castro, subintendente da PSP revelou ao DIÁRIO, que o próprio suspeito esteve ontem de manhã na esquadra de Machico para alegadamente formalizar queixa-crime. Contudo, acabou por desistir e foi embora.

Quanto à vítima, apesar de não beneficiar de escolta policial em permanência, a PSP disponibilizou "as medidas de protecção necessárias" assim como "contactos directos com os polícias encarregues da investigação do processo", tendo em vista o esclarecimento de dúvidas, trâmites do processo e algum procedimento necessário.

SRITJ está a acompanhar a vítima de violência doméstica em Machico Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude (SRITJ) esclarece que está, em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), através da sua equipa de apoio à vítima, "a acompanhar e a garantir as diligências necessárias para assegurar a proteção da vítima e do respetivo agregado familiar."

Linhas que as vítimas de violência doméstica podem recorrer na Região:

Em situações de emergência: Linha de Emergência Social- 144 e PSP- 112, serviços disponíveis 24 horas por dia.

Ajuda especializada: Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, do ISSM, IP-RAM 300 084 135 / 964 549 749, Associação Presença Feminina 291 759 777 / 968 084 407, Equipa Multidisciplinar da Violência Doméstica, do SESARAM, EPERAM 291 705 608, ext. 3138.

Equipas de Atendimento, Acompanhamento e Investigação, da PSP Funchal 291 110 000 / 291 110 001 e Ribeira Brava 291 110 180.

Pode ainda contactar: O serviço de Atendimento da Segurança Social (área de residência), esquadras da PSP, serviços do Ministério Público, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (da área de residência), centro de saúde (área de residência), hospital e escolas.

EFEMÉRIDES:

1576 - Morre o italiano Tiziano Vecellio, pintor veneziano da Renascença.

1611 -- Morre, aos 63 anos, o compositor espanhol Tomás Luiz de Victoria, referência na polifonia ibérica do século XVI.

1635 -- Morre, com 72 anos, o dramaturgo espanhol Lope Félix de Vega Carpio. Autor de Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo ("Nova Arte de Escrever Dramas Neste Tempo").

1660 -- Carlos II de Inglaterra ordena a morte de John Milton, acabando por comutar a pena, pela idade avançada e a cegueira do escritor que viria ainda a produzir a obra-prima "Paraíso Perdido".

1664 -- Morre, com 65 anos, o pintor espanhol Francisco de Zurbarán, autor da série os Apóstolos, da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

1770 - Nasce o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Autor do ensaio "Der Geist des Christentums und sein Schicksal" ("O Espírito do Cristianismo e Seu Destino").

1862 - Giuseppe Garibaldi, patriota italiano, é capturado à entrada de Roma.

1885 - Nasce o cineasta austríaco Georg Willhelm Pabst, realizador de "Lulu" e "A Boceta de Pandora".

1890 - Nasce o fotógrafo, pintor e cineasta norte-americano Emmanuel Radnitzky, Man Ray, nome maior do surrealismo.

1912 - Aparece a primeira aventura de Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, redator publicitário de Chicago.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. O exército alemão ocupa Lille, em França.

1928 - É assinado o Pacto Kellogg-Briand ou Pacto de Paris, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Frank B. Kellogg, e pelo ministro das Relações Exteriores da França, Aristide Briand, que impõe a renúncia da guerra e a preferência por negociações em caso de conflito.

1939 - II Guerra Mundial. A três dias da invasão da Polónia, que marca o início do conflito, a Alemanha nazi reivindica Danzig e o corredor polaco.

- Primeiro voo, em teste, de um avião a jato, o alemão Heinkel He 178.

1950 -- Morre, aos 41 anos, o escritor, tradutor e critico italiano Cesare Pavese, autor de "O Camarada" e "A Lua e as Fogueiras".

1961 - Ben Khedda forma governo provisório na Argélia.

1965 - Morre, aos 77 anos, o arquiteto suíço Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, pioneiro das modernas teorias de urbanismo.

1967 -- Morre, com 32 anos, Brian Epstein, empresário musical inglês, o primeiro agente da banda de rock Beatles.

1971 - Falha um golpe de estado no Chade e o Governo acusa o Egito de o ter fomentado.

1974 -- É publicado o Decreto-Lei n.º 392/74, no Diário do Governo com o nº. 199/1974, emitido pelo Ministério do Trabalho, que regula o exercício do direito à greve e lock-out.

1975 - Vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias são expulsos em plenário de trabalhadores.

1979 -- Morre, aos 79 anos, Louis Francis Albert Victor Nicholas, Lord Mountbatten, bisneto da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, num atentado do Exército Republicano Irlandês (IRA).

1984 - O Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, passa a designar-se Pavilhão Carlos Lopes.

1989 -- O canoísta José Garcia conquistou o bronze em 1989 na Bulgária em K1 10.000, primeira medalha de canoagem em campeonatos do Mundo.

1991 - O dirigente soviético Mikhail Gorbachov anuncia a realização de eleições diretas e universais para a Presidência da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

- A República da Moldávia proclama a independência.

1992 - A subcomissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução que condena a Indonésia pela violação desses direitos fundamentais em Timor-Leste.

1998 -- O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) é criado pela Lei a n.º 60/98, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 197/1998, que aprova o Estatuto do Ministério Público.

2003 -- Abre a 60.ª edição do Festival de Cinema de Veneza com a exibição de "Um Filme Falado", de Manoel de Oliveira, em Veneza, Itália.

- O planeta Marte atinge a maior proximidade da Terra nos últimos 60 mil anos, passando a 55,76 milhões de Km. O fenómeno voltará a repetir-se no final do século XXIII.

2004 -- O governo português dá orientações às autoridades portuárias para que o barco Born Diep, "Barco do Aborto" da organização Women on Waves, defensora da descriminalização da prática de aborto, não entre em águas territoriais portuguesas.

-- O Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assume, pela primeira vez publicamente, ter avaliado mal as consequências da invasão do Iraque, numa entrevista publicada pelo New York Times.

2005 -- Presidente do parlamento iraquiano, Hajem al-Hasani, anuncia que curdos e xiitas chegam a acordo sobre as propostas dos sunitas para a futura Constituição do Iraque.

-- O Exército dos Estados Unidos liberta mil prisioneiros detidos na prisão de Abu Ghraib, em Bagdad, em resposta a um pedido do governo Iraquiano.

2006 - A série de espionagem "24" conquista os prémios de melhor série dramática, melhor ator e melhor realização, da 58.ª edição dos prémios Emmy, em Los Angeles, Estados Unidos.

- Morre, aos 116 anos, Maria Esther de Capovilla, equatoriana, considerada a pessoa mais velha do mundo, segundo o Guinness.

2007 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão mundial do triplo salto, com a marca de 17,74 metros à terceira tentativa, que lhe permitiu melhorar em 23 centímetros ao seu antigo recorde nacional, em Osaca, Japão.

- O escritor moçambicano Mia Couto vence o "V Prémio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura", com o romance "O outro pé da sereia", atribuído na abertura da XII Jornada Nacional de Literatura, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil.

- Morre, com 69 anos, Dris Basri, antigo homem forte do regime marroquino, braço direito do falecido Rei Hassan II de Marrocos.

2008 -- Morre, aos 91 anos, o editor discográfico Manuel Simões, que lançou nomes do fado como Alfredo Marceneiro e Anita Guerreiro.

2009 - Morre, com 76 anos, Fernando Guerra Bordalo, antigo presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, nomeado antes do 25 de Abril de 1974 e eleito em 1989.

- Morre, aos 96 anos, Serguei Mikhalkov, escritor e poeta soviético, autor da letra do hino da antiga URSS.

2011-- O sul-africano Oscar Pistorius torna-se o primeiro atleta amputado (perdeu as duas pernas) a participar num mundial de atletismo. O atleta corre com auxílio de duas próteses em fibra de carbono, em Daegu, Coreia do Sul.

- Morre, aos 60 anos, Victor Serra, um dos membros fundadores da Associação José Afonso e do Círculo Cultural de Setúbal.

2012 - Morre, com 79 anos, Augusto de Carvalho, jornalista, primeiro delegado da Agência Lusa em Maputo e terceiro diretor do semanário Expresso.

2014 -- Na Ucrânia, rebeldes abrem novo corredor e conquistam Novoazovsk. Petro Poroshenko, Presidente da República, acusa a Rússia de enviar tropas e ter levado a cabo uma invasão.

- A Marinha portuguesa recolhe 18 imigrantes clandestinos oriundos de África, presumivelmente de nacionalidade argelina, que viajavam numa embarcação no sul de Espanha.

2015 - O Belenenses qualifica-se pela primeira vez na sua história para a fase de grupos da Liga Europa em futebol, ao empatar a zero na receção aos austríacos do Altach, na segunda mão do 'play-off'.

- O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, é eleito o melhor futebolista a atuar na Europa na época 2014/2015, tornando-se o primeiro jogador a repetir a vitória no "UEFA Best Player in Europe Award", no Mónaco.

- O Tribunal Constitucional considera inconstitucional a norma do novo regime do Sistema de Informação da República Portuguesa que permite aos agentes das 'secretas' o acesso a metadados das comunicações. A fiscalização foi pedida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, a 07 de agosto.

2017 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de K1 5.000 metros, ao vencer a prova dos Mundiais de canoagem, em Racice, na República Checa.

2019 -- Morre, aos 95 anos, Dawda Kairaba Jawara, primeiro Presidente da Gâmbia independente.

2020 -- Covid-19: O Governo anuncia que todo o território continental passa a situação de contingência a partir de 15 de setembro devido ao regresso às aulas e ao trabalho.

- Morre, aos 87 anos, Manuel Lopes da Costa, diplomata, foi embaixador de Portugal em Moçambique entre 1991 e1 995 e na Irlanda de 1995 a 1998.

2023 - Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista sagram-se campeões do mundo de K2 500 metros nos campeonatos de Duisburgo, na Alemanha, apurando-se para os Jogos Olímpicos Paris2024, França.

