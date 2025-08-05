Decoreve regressa à Expo Porto Santo com novidades para o lar

A Expo Porto Santo 2025 está a chegar, e com ela regressa uma das marcas mais acarinhadas pelo público madeirense, a Decoreve. A empresa volta a marcar presença no certame, levando até à ilha dourada uma selecção de peças pensadas para transformar qualquer casa num espaço harmonioso e confortável.

Com quase duas décadas de presença na Região, a Decoreve é hoje uma referência incontornável no mercado. A história da marca remonta a finais dos anos 90, quando Custódio Neves, natural de Fafe, iniciou a sua actividade no ramo do mobiliário. Após vários anos a trabalhar em diferentes regiões do país, foi na Madeira que encontrou o cenário ideal para estabelecer o seu projecto e consolidar o seu percurso empresarial.

Sofás, camas, mesas, cadeiras, candeeiros, quadros, tapeçarias, colchões, plantas artificiais e têxteis de lar, a diversidade é uma das imagens de marca da Decoreve. Mais do que vender, a empresa oferece soluções de decoração, sempre com atenção ao detalhe e às tendências.

Durante os dez dias da Expo, os visitantes poderão conhecer de perto algumas das mais recentes propostas da marca, num ambiente onde se celebra a criatividade e o talento regional.

O evento contará ainda com workshops especializados em áreas como inteligência artificial e literacia digital, experiências enológicas com vinhos das principais quintas locais, como a Quinta do Cume, Quinta do Barbuzano e Quinta da Fonte d’Areia, além de actividades para os mais novos, pinturas faciais, mascotes e muita animação no Palco da Gastronomia, onde não faltarão sorteios e momentos de convívio.

A Expo Porto Santo 2025 promete ser uma vez mais um ponto de encontro entre marcas, famílias e visitantes. E a Decoreve, como já é tradição, lá estará para inspirar e surpreender.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]