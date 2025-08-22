PS quer praia do Porto Santo sob gestão camarária

A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo defende que a praia da Ilha Dourada volte a estar sob a gestão da autarquia e que sejam garantidas as devidas condições de acesso a toda a zona balnear, a principal imagem de marca da ilha.

Nádia Melim, através de um comunicado de imprensa, salienta que a praia é a “galinha dos ovos de ouro” do Porto Santo, tendo vindo a ser distinguida com vários galardões, entre os quais o das ‘Sete Maravilhas de Portugal’ na categoria de praia de dunas e o de melhor destino de praia da Europa.

No entanto, considera imperativo que a sua acessibilidade seja plena, não só dispondo de todas as infraestruturas necessárias, como também assegurando que possa ser frequentada por cidadãos com mobilidade reduzida. Para tal, vinca, é determinante que a gestão da praia volte a ser da responsabilidade da autarquia.

“Temos de ter mais acessos e os que já existem têm de ser melhorados, temos de ter lava-pés, estacionamentos e instalações sanitárias”, sustenta a candidata do PS, alertando que o Porto Santo tem uma praia de excelência e que é divulgada pela Europa e pelo Mundo como tal, mas quando os turistas cá chegam, deparam-se com poucos acessos e sem as condições exigíveis", referiu.

“Temos nove quilómetros de praia, mas não estão acessíveis a toda a gente”, adverte Nádia Melim, apontando que as concessões para os apoios de praia estão a aumentar não só em tamanho, mas também em número. A título de exemplo, a socialista critica que, com a construção de hotéis entre a zona do Ribeiro Salgado e o sítio do Cabeço (Luamar), não tenham sido salvaguardados os devidos acessos, o que obriga a que aquelas pessoas que queiram usufruir da praia ao longo de toda esta extensão tenham de deixar a sua viatura a grandes distâncias.

Nádia Melim defende uma revisão das zonas concessionadas para aumentar o intervalo entre as mesmas, mas reafirma que, antes da sua aprovação, têm de ser garantidos os devidos acessos à praia, com instalações sanitárias e estacionamentos. Tudo isto, conclui, de modo a não transformar uma praia que é única numa igual a tantas outras.