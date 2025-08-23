Câmara Municipal do Porto Moniz atribui computador portátil a novos alunos

A Câmara Municipal de Porto Moniz volta a atribuir no ano lectivo 2025/26 um computador portátil a todos os alunos, residentes no concelho, inscritos no primeiro ano de escolaridade ou matriculados pela primeira vez em qualquer outro ano de escolaridade, na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz.

A medida integra o programa municipal 'Porto Moniz Digitaiza +'.

As inscrições para beneficiar do apoio decorrerão entre os dias 25 e 29 de Agosto no Portal de Atendimento 'On-line' da autarquia, através do link: https://portomoniz-atendimentonet-saas.ano.pt/ , ou no atendimento da câmara municipal, mediante a apresentação de um atestado de residência e certificado de matrícula do estudante.