Agressor de violência doméstica em Machico já foi detido pela PSP

O Comando Regional da PSP da Madeira acaba de informar a detenção do homem, de 35 anos, natural e residente em Machico, suspeito de crime de violência doméstica.

"A detenção ocorreu após a emissão e entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do DIAP - MP à PSP pelas 18 horas do dia de hoje, tendo o suspeito sido interceptado pelas 19:28", pode ler-se na nota.

O detido encontra-se nos quartos de detenção da PSP, aguardando apresentação para interrogatório judicial, que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 horas.

“Desde as 9h30 de segunda-feira que o expediente está no DIAP” Porta-voz da PSP nega ter recebido formalmente qualquer mandado judicial para detenção do suspeito de violência doméstica em Machico

Conforme o DIÁRIO noticiou, as moradas quer da vítima como o do agressor estão referenciadas pela PSP. Fábio Castro revelou ao DIÁRIO, que o próprio suspeito esteve esta manhã na esquadra de Machico para alegadamente formalizar queixa-crime. Contudo, acabou por desistir e foi embora.

Apesar da violência doméstica ser um crime público, o facto de não ter havido flagrante delito impossibilita que a PSP de avançar com a detenção, o que só poderá ser feita por ordem judicial, explicou o oficial da PSP.

Quanto à vítima, apesar de não beneficiar de escolta policial em permanência, a PSP disponibilizou "as medidas de protecção necessárias" assim como "contactos directos com os polícias encarregues da investigação do processo", tendo em vista o esclarecimento de dúvidas, trâmites do processo e algum procedimento necessário.