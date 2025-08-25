Socialistas pretendem melhores transportes públicos para São Vicente

A candidatura do PS à Câmara Municipal de São Vicente assumiu, hoje, que há necessidade de dotar o concelho de um serviço de transportes públicos eficiente, "que seja capaz de dar resposta às necessidades actualmente sentidas pela população". João Carlos Gouveia deu conta da “situação gravíssima” que afecta os passageiros da ‘Rodoeste’ nas horas de ponta, nas carreiras para o Funchal.

O candidato explica que tanto as pessoas podem “ficar em terra” porque "os autocarros vêm cheios e, pela sobrelotação dos mesmos, os condutores, por motivos de segurança, não param nas respectivas paragens e seguem sempre, não prestando qualquer informação". Por outro lado, "em muitas circunstâncias, acumulam-se mais de trinta pessoas de pé nas viagens entre a Ribeira Brava e o Funchal, pela via rápida, o que constitui um risco para a sua segurança".

“No momento presente, os concelhos de São Vicente, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta e Porto Moniz debatem-se com este gravíssimo problema”, alertou o candidato socialista, reafirmando que em causa está não só o serviço não prestado pela ‘Rodoeste’ aos passageiros, como as condições de segurança dos mesmos nas viagens pela via rápida.

Para João Carlos Gouveia, é urgente resolver este problema, até porque, com o início do ano lectivo e a previsível acentuada utilização por parte dos turistas, a situação de “caos” deverá agravar-se.

O candidato do PS, que tem como uma das suas principais bandeiras um plano estratégico de longo prazo, visando uma mobilidade sustentável em São Vicente, considera que esta é uma situação que exige uma acção articulada entre os vários municípios que são servidos pela ‘Rodoeste’. Apela, por isso, a todas as autarquias para que ajam em concertação com o Governo Regional no sentido de resolver este problema.

Em termos futuros, João Carlos Gouveia quer que São Vicente, pela sua posição geográfica, seja pioneiro na Costa Norte em transportes limpos, acessíveis e inovadores. “Pensamos no presente, mas sobretudo no futuro dos nossos jovens e das próximas gerações”, declarou, apontando como objetivo geral “garantir transportes públicos seguros, acessíveis e descarbonizados, reduzindo a dependência do automóvel privado – particularmente na deslocação para o trabalho –, colocando São Vicente na linha da frente da transição energética na Região Autónoma da Madeira”.