Eleição de João Pedro Sousa na JP São Vicente

A Juventude Popular (JP) de São Vicente assinalou, no passado sábado, 24 de Agosto, a eleição da sua nova comissão política concelhia com um churrasco comemorativo na Zona de Lazer do Pastel, em Boaventura.

Em nota emitida à imprensa, revela que o acto eleitoral, realizado no dia 22 de Agosto, elegeu João Pedro Sousa como presidente da concelhia vicentina da JP.

"A equipa, agora em funções, é ainda composta por Patrícia Domingues (vice-presidente), José Ferreira (secretário), e os vogais Diogo Neves e André Ferreira. Já a Mesa do Plenário passa a ser presidida por Luís de Ponte, contando com Liliana de Jesus como vice-presidente e Mariana Alves como secretária", adianta.

João Pedro Sousa, na ocasião, admitiu estar convicto "de que o nosso concelho não pode continuar a ser apenas um local de passagem”. Segundo o actual presidente desta estrutura concelhia, “queremos medidas que promovam a fixação dos jovens, apoiando a natalidade, garantindo ensino de qualidade, facilitando o acesso à habitação e criando emprego qualificado que permita aos vicentinos construir aqui o seu futuro”.

O presidente da Juventude Popular da Madeira, Leandro Silva, também marcou presença neste encontro e aproveitou a oportunidade para destacar a importância da mobilização juvenil, através de momentos como este, considerando-os "fundamentais para valorizar uma juventude ativa, participativa e consciente do seu papel na construção do futuro da nossa comunidade".

Quanto à evolução da Juventude Popular da Madeira, o presidente revelou uma “grande satisfação”, pois tem verificado um interesse cada vez maior dos jovens pela política e pela causa pública. E, no entender de Leandro Silva, esse envolvimento não surge por acaso.

“É fruto da forma como o CDS e a Juventude Popular têm sabido transmitir as suas ideias, abrindo portas ao diálogo e dando voz às nossas preocupações”, sublinhou.

Após o convívio, os jovens da JP marcaram ainda presença no famoso 4x4 Trial em São Vicente, reforçando a ligação da concelhia às tradicionais festas de São Vicente.