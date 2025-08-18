Élvio Sousa é candidato do JPP à Assembleia Municipal do Funchal

O JPP apresenta Élvio Sousa como número da candidatura do partido à Câmara Municipal do Funchal. Numa nota enviada à imprensa são apresentados os primeiros oito nomes da lista à Assembleia Municipal do Funchal, entregue hoje no Tribunal do Funchal.

Candidatos à Assembleia Municipal do Funchal pelo JPP

Élvio Sousa

Doutor em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador do CHAM – Centro de História de Aquém e de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa. É secretário-geral do JPP, presidente da bancada parlamentar do partido na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM), e presidente da Assembleia de Freguesia de Gaula.

Leonardo Reis

Mestre em Telecomunicações e Redes. Empresário no sector imobiliário e na hospedagem. Assessor político do JPP desde a sua criação, em 2015. Natural da Boa Nova, em Santa Maria Maior, considera-se “funchalense de coração”.



Maria Isabel dos Santos

Doutorada em Serviço Social e pós-doutorada em Desenvolvimento Humano Integral pela Universidade Católica Portuguesa. Professora auxiliar e investigadora naquela instituição, tem-se dedicado ao estudo da profissão de assistente social em Portugal, tendo também participado em projetos sobre problemáticas sociais. Foi docente da Licenciatura em Serviço Social na Universidade da Madeira e, mais recentemente, coordenadora-adjunta da Pós-Graduação “Perspetivas Atuais, Acompanhamento e Inserção em Serviço Social”.



Álvaro Batina Martins

É titular de duas licenciaturas nas áreas do Desporto e da Educação Física. Professor e treinador há mais de duas décadas. Militante do JPP desde 2014 e membro da Concelhia do Funchal desde a sua génese. Já participou na Assembleia da Freguesia de São Pedro, no Funchal.

José Manuel de Sousa

Tem carreira profissional na Armada Portuguesa (1977) e na Polícia Marítima (Marinha, 1982). É militante do partido desde a sua fundação. Fez parte do grupo cidadãos que aderiu ao Movimento Cívico que está na génese do partido. Cabeça-de-lista do JPP pela Freguesia de Santo António, em 2021. Mantém desde então trabalho de proximidade com a população do Funchal, fazendo atendimentos semanais.

Liliana da Gama

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa. É professora do ensino básico desde 1989. Lecciona na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, onde coordenou projectos Erasmus+, chefiou o Departamento de Inglês e promoveu projectos e iniciativas culturais, solidárias, ambientais e de defesa animal. É militante do partido.

João Guilherme Ribeiro

Mestre em Economia Internacional pelo ISEG - Universidade de Lisboa – e licenciado em Economia. Tem pós-graduação em Avaliação Imobiliária. Desempenha a função de Perito Avaliador de Imóveis para a banca e fundos de investimento com certificação da CMVM. É detentor do título de Recognised European Valuer, uma referência europeia na área. Fez carreira no sector privado, com envolvimento na avaliação de alguns dos principais projetos imobiliários do país, com ênfase nos segmentos residencial, serviços e agrícola.

Hamilton José Ascensão

Enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação pela Escola Superior de Saúde do Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Enfermeiro peri-operatório de 1989 a 2013, e Enfermeiro de Reabilitação no Serviço Medicina Intensiva do SESARAM, desde 2013. É membro da Assembleia de Freguesia do Caniço e membro efetivo da Ordem dos Enfermeiros