Mais de 380 residentes em São Vicente beneficiaram dos programas do IASaúde

O Instituto de Administração da Saúde destaca que mais de 380 residentes em São Vicente beneficiaram dos programas deste instituto. A informação é disponibilizada no âmbito das comemorações dos 280 anos da elevação de São Vicente a concelho.

De acordo com nota à imprensa, desde o nascimento, mais de 170 bebés residentes no concelho foram apoiados com Cartão Kit Bebé, esta que é "uma medida que visa garantir um arranque de vida com mais segurança e conforto para as famílias, através da atribuição de 600 euros em cartão para aquisição de produtos de saúde e bem-estar em todas as farmácia das Região".

Além disso, mais de 70 crianças e jovens, bem como mais de 120 idosos deslocaram-se a uma das ópticas aderentes ao programa '+Visão', por forma a "beneficiar da comparticipação imediata de 150 euros na aquisição de óculos graduados, promovendo uma melhor qualidade de vida".

"O programa '+Sorriso' contribuiu para a saúde oral demais de 20 crianças e jovens, através da comparticipação de tratamentos ortodônticos", indica o IASaúde.

Há ainda um serviço de reembolsos descentralizado, com presença quinzenal no Centro de Saúde de São Vicente, onde já foram realizados mais de 1.990 atendimentos.