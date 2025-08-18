António Gonçalves prioriza “políticas sociais, habitação e dinamização económica” em São Vicente

A coligação PSD/CDS entregou hoje, 18 de Agosto, no Tribunal de São Vicente, a lista candidata aos órgãos autárquicos do concelho, liderada por António Gonçalves.

Composta por 94 candidatos às três Juntas de Freguesia — Boaventura, Ponta Delgada e São Vicente — à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, a lista foi apresentada como “um projecto de futuro para todo o concelho”.

António Gonçalves sublinhou a representatividade e a ambição da candidatura:

Apresentamos uma lista equilibrada, abrangente e 100% comprometida com o futuro de São Vicente. Cumprimos, na íntegra, a paridade e temos uma equipa que representa o concelho em todas as suas dimensões: juventude, experiência e proximidade às pessoas António Gonçalves

O candidato destacou ainda que foi “o amor” à sua terra que o levou a abraçar este desafio autárquico, sob o mote “Por São Vicente”.

No que toca a prioridades, a coligação PSD/CDS destacou as políticas sociais, reforço da economia local e do tecido empresarial, a habitação com o intuito de “fixar famílias” em São Vicente.

António Gonçalves prometeu ainda trabalhar por um concelho “com mais qualidade de vida para todos”.

“Esta lista é feita de pessoas competentes e motivadas, que conhecem o território e que querem servir São Vicente. É um compromisso sério, transparente e dedicado ao futuro do concelho”, reforçou o candidato.