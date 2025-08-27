Ameaças a trabalhadores no Bairro da Nogueira levam câmara a pedir escolta policial

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que vários trabalhadores da recolha de resíduos foram alvo de ameaças à integridade física após os episódios de lixo mal colocado no Bairro da Nogueira, “onde é recorrente serem depositados os denominados monstros que devem ser recolhidos no âmbito do serviço municipal de recolha a pedido ou depositados no Ecoponto Municipal”. “Uma situação que ocorre depois de várias acções de limpeza extraordinárias, que acabavam sempre com a deposição incorreta de resíduos, a qual foi, inclusive, alvo de denúncia à imprensa por parte inclusive de alguns moradores”, esclareceu.

A autarquia disse ainda que após investigação no local e notificação dos alegados infractores, a resposta dos mesmos foram ameaças graves à integridade física e à vida dos trabalhadores da recolha de resíduos, o vai levar o município a pedir escolta policial nas próximas deslocações ao Bairro da Nogueira.

“A Câmara Municipal de Santa Cruz tudo fará para proteger os seus trabalhadores e não compactuará com o uso indevido dos locais de deposição de resíduos, muitos menos quando possíveis incumpridores, ainda ameaçam quem trabalha”, acrescenta, referindo que “houve dias em que menos de uma hora depois da recolha, os locais já se encontravam conspurcados e com deposição de lixo indevida”.

“Apelamos a todos para o facto de que um concelho limpo não depende apenas das acções de limpeza, mas também de uma correta utilização dos locais de deposição de resíduos, a qual raramente é cumprida, com deposição de monstros na via pública, vulgo móveis, eletrodomésticos, resíduos de obras e material vário de grande porte”, conclui.