Dois fogos em Pedrógão Grande levam ao corte do IC8

Dois incêndios deflagraram hoje à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, levando ao corte do itinerário complementar 8, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

O alerta para o primeiro incêndio foi dado pelas 14:27 e pelas 16:08 estavam no terreno 283 operacionais, apoiados por 71 viaturas e 12 meios aéreos, refere a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria adiantou à Lusa que o IC8 foi cortado por volta das 14:50, entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno.

O segundo incêndio, no mesmo concelho de Pedrógão Grande, na freguesia da Graça, terá deflagrado pelas 15:21, adianta a página da ANEPC. Pelas 16:08, estavam no local 150 operacionais, apoiados por 42 viaturas e um meio aéreo.