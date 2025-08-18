Sabugal pondera pedir situação de calamidade

A situação no Sabugal, distrito da Guarda, está, hoje, "mais ou menos controlada", graças à atuação de oito meios aéreos no teatro de operações e à melhoria das condições atmosféricas.

"As temperaturas baixaram, o vento já não sopra com a intensidade dos últimos dias e os meios aéreos fizeram um trabalho espetacular hoje de manhã", declarou o presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, à agência Lusa.

O autarca escusou-se, contudo, a arriscar uma previsão para a resolução dos incêndios.

"Não posso dizer que a situação está resolvida, mas está mais ou menos controlada", referiu.

Ao princípio da tarde de hoje havia duas frentes ativas, de Sortelha para o Casteleiro, na zona sul deste concelho raiano do distrito da Guarda, e de Badamalos para a Miuzela, a norte.

"Se as condições meteorológicas não se alterarem, será expectável que estes dois incêndios possam entrar em fase de resolução ainda hoje", admitiu.

Vítor Proença também admitiu à agência Lusa pedir ao Governo a declaração de situação de calamidade pública por causa dos prejuízos causados pelo fogo, que não têm dado descanso aos sabugalenses desde sexta-feira.

"Os prejuízos são muitos, vamos começar a fazer esse levantamento assim que a situação ficar resolvida. Avançar com o pedido de calamidade pública é uma opção que está em cima da mesa, porque os nossos agricultores e criadores de gado perderam muita coisa".

Segundo o presidente da Câmara do Sabugal, ardeu tudo à volta das aldeias situadas nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Belmonte [distrito de Castelo Branco].

Vítor Proença referia-se a pastos, forragens, fenos, carvalhais, soutos, terrenos agrícolas, alfaias, barracões e armazéns de apoio à agricultura.

"Felizmente, não se registaram vítimas ou feridos e, em termos do edificado, há registos de várias casas de segunda habitação que arderam e nenhuma de primeira", afirmou o autarca.

O fogo que está a afetar o concelho do Sabugal desde sexta-feira começou pelas 14:41 em Aldeia de Santo António.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:30 de hoje estão no teatro de operações 370 homens, 94 viaturas e dois meios aéreos.