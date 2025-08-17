Lixo acumulado no Bairro da Nogueira motiva queixas

Uma situação “insustentável”. É assim que vários moradores do Bairro da Nogueira descrevem o cenário no local, criticando a “falta de bom-senso” de alguns residentes que depositam os sacos fora dos contentores de lixo.

Uma moradora, que pediu para não ser identificada, referiu ao DIÁRIO que o cheiro é nauseabundo e que o lixo tem atraído ratazanas e outros bichos para o local.

Além disso, lamentou também o facto de terem sido para ali atirados vários ‘monstros’, nomeadamente colchões, máquinas de lavar, sofás, microondas, frigoríficos e televisões, criticando a falta de civismo de alguns residentes.

“Isto já acontece há meses. Mesmo em frente aos bombeiros os caixotes do lixo estão sempre lotados e ninguém faz nada, é uma vergonha”, disse.

A moradora acrescenta que a situação constitui um verdadeiro atentado à saúde pública.