Lixo e ‘monstros’ no Bairro da Nogueira já foram recolhidos

O lixo e os ‘monstros’ espalhados no Bairro da Nogueira que motivaram queixa por parte de vários moradores já foram recolhidos.

Na amanhã de ontem a Junta de Freguesia da Camacha e o município de Santa Cruz procederam à recolha dos resíduos abandonados nas diversas zonas daquele complexo habitacional, nomeadamente dos sofás, colchões, madeira e outros resíduos que “estavam a juntar ratos”.

A Junta de Freguesia da Camacha lembra que “o abandono de resíduos na via pública é crime” e adianta que “esta prática é punível por lei mediante a atribuição de multas conforme descrito no Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes e respectivo Tarifário de Recolha do município de Santa Cruz.

“Alguns prevaricadores já foram identificados e serão devidamente notificados pelas entidades competentes”, explica, pedindo a quem presenciar situações deste género para denunciar de imediato.

E acrescenta: “estes actos não são apenas anti-cívicos. Representam um perigo real para a saúde pública, podendo causar acidentes, contaminação e riscos graves para todos os moradores destas zonas. Além disso, geram um enorme transtorno na vida das pessoas, demonstrando falta de respeito total pelo próximo. Numa sociedade informada e civilizada, este comportamento é completamente inaceitável”.

A denúncia pode ser feita de forma anônima através do nosso portal em https://jfcamacha.pt/autarquia/incidentes ou através do 𝘨𝘦𝘳𝘢𝘭@𝘫𝘧𝘤𝘢𝘮𝘢𝘤𝘩𝘢.𝘱𝘵

Em caso de ter resíduos de grandes dimensões, como electrodomésticos, sofás, colchões, entre outros deve proceder em conformidade e faça o pedido de recolha ao município de Santa Cruz através do 291 520 100 ou do correio electrónico geral: 𝘨𝘦𝘳𝘢𝘭@𝘤𝘮-𝘴𝘢𝘯𝘵𝘢𝘤𝘳𝘶𝘻.𝘱𝘵

Também pode deslocar-se à Junta de Freguesia da Camacha que auxilia no preenchimento do formulário próprio e no encaminhamento do seu pedido.