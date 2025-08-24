Chega vai pedir comissão de inquérito aos fogos

O Chega anunciou que vai dar entrada hoje com o pedido para a realização de uma comissão de inquérito aos fogos em Portugal e do seu negócio, disse o seu líder André Ventura, em Leiria.

"E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer mesmo uma investigação a sério aos fogos, vamos propor ao parlamento que o faça e que recomende legislação que não deixe nada igual nesta matéria", adiantou André Ventura.

Numa passagem rápida por Leiria, antes de seguir para Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, onde deflagraram este sábado dois incêndios, André Ventura considerou que "é tempo de dar este passo" e avançar para a "investigação dos fogos em Portugal, do negócio em torno dos fogos e da falta de prevenção".

É possível "chegar à conclusão se temos ou não uma teia de negócio por detrás disto e, isso, uma comissão de inquérito pode fazer, chamando antigos e atuais governantes, pessoas ligadas ao negócio dos fogos e da madeira e também à organização do território", disse o presidente do Chega.