João Carlos Gouveia pretende abrir um novo ciclo de mudança em São Vicente

O candidato do PS à Câmara Municipal de São Vicente assumiu, hoje, que a sua candidatura nasceu para devolver a esperança e abrir um novo ciclo de mudança no concelho, "baseada na liberdade, na inclusão e no combate a todas as formas de discriminação". João Carlos Gouveia formalizou, esta manhã, a sua candidatura, com a entrega das listas no Tribunal de São Vicente.

Os socialistas querem apostar na criação de oportunidades para que ninguém tenha de sair da sua terra, "agindo com criatividade e trabalhando incansavelmente para atrair investimento, gerar riqueza e garantir melhores condições de vida para todos". Nesse sentido garantiu que haverá uma governação que se pautará pelo rigor e pela transparência.

A nossa visão é clara: preservar a nossa identidade, a nossa cultura e o património natural e construído, proteger e valorizar a nossa natureza, em particular a Laurissilva, modernizar o concelho e as suas freguesias. João Carlos Gouveia

O cabeça-de-lista vincou que o objectivo é “preparar São Vicente para os desafios do futuro”, envolvendo, de forma participativa, as forças vivas do concelho, para conceber e implementar um plano estratégico de longo prazo, integrando os setores da agricultura, da construção, do turismo e da restauração.

Além disso, o PS pretende que o concelho esteja preparado para a era da inteligência artificial, assente numa economia circular, ecológica e sustentável.

A candidatura à Câmara Municipal de São Vicente é encabeçada por João Carlos Gouveia, natural de São Vicente, professor de português e antigo presidente do PS-Madeira. Foi também deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e já havia sido candidato à presidência do município vicentino em 2005 e 2009.

No segundo lugar da lista surge Manuel Pestana, formado em Gestão de Instituições Financeiras e empresário. Entre 2004 e 2006 foi presidente da Concelhia do PS em São Vicente e, em 2005, foi candidato à Junta de Freguesia de São Vicente.

O terceiro lugar da lista de candidatos é ocupado por Sara Silva, formada em Arte e Design e professora no ano lectivo 2023/2024. Desde cedo militante da JS, Sara Silva foi membro da Assembleia Municipal de São Vicente entre 2017 e 2021 e, entre Outubro de 2021 e Julho de 2022, foi deputada à Assembleia Legislativa da Madeira.

Por seu turno, Juvenal Caldeira, assistente técnico da Câmara Municipal de São Vicente a exercer as funções de leitor de consumo de água, é o terceiro da lista.

Ricardo Santos, ex-bancário (actualmente reformado), ocupa o quinto lugar da candidatura. Já foi vereador na Câmara de São Vicente durante seis mandatos, tendo, inclusive, encabeçado por duas vezes a lista candidata à câmara.

Já a lista à Assembleia Municipal de São Vicente é encabeçada por Carlos Manuel de Góis, reformado da Função Pública, onde exerceu funções como agente técnico de agricultura, e com um longo percurso também no dirigismo sindical.