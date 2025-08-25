Dispositivo da Cruz Vermelha assegura prevenção e assistência pré-hospitalar nas Festas de São Vicente

Para garantir a segurança de todos os participantes das Festas de São Vicente, que decorrem até 30 de Agosto, foi necessário a operacionalização de um dispositivo de prevenção e assistência pré-hospitalar da Estrutura Local de Emergência (ELE) da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira.

Em nota emitida à imprensa, adianta que, no local do evento, "além das equipas de proximidade, existirá um posto de socorro situado junto ao edifício da Câmara Municipal de São Vicente".

Estes momentos de participação em festivais de música e arraiais são "de celebração, convívio e tradição para todos". Nesse sentido, conforme refere, "para desfrutar destes momentos com segurança e conforto, é crucial tomar algumas precauções".

É importante proteger a audição com protectores auriculares, especialmente em ambientes com som muito elevado. Use repelente de insectos, já que a festa é ao ar livre. Vestir roupas e calçados confortáveis também contribui para uma experiência mais agradável e segura". Estrutura Local de Emergência (ELE) da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira

E prossegue: "Quem vá até à zona Norte para horas de diversão, deve incluir na sua mochila ou bolsa, caso seja o seu caso, os medicamentos que toma habitualmente e deve realizar essa toma religiosamente às horas indicadas pelo seu médico".

Para que todos os visitantes possam desfrutar em segurança, a CVP-Madeira "reforça a importância de seguir algumas orientações, principalmente nestes dias de festas no concelho de São Vicente".

Confira:

Segurança Pessoal

• Mantenha-se sempre atento ao ambiente que o rodeia.

• Evite deslocar-se sozinho(a) em locais pouco iluminados.

• Combine pontos de encontro prévios com amigos e familiares, caso se percam na multidão.

• Guarde objectos pessoais em bolsas seguras e junto ao corpo.

• Não transporte utensílios e equipamentos sujeitos a provocarem danos físicos pessoais, mesmo que por negligência.

• Consumo de Bebidas e Alimentação

• Prefira sempre água ou bebidas não alcoólicas.

• Caso consuma bebidas alcoólicas, faça-o com moderação e nunca conduza.

• Não aceite bebidas de desconhecidos.

• Escolha pontos de venda de alimentos e bebidas devidamente licenciados e em boas condições de higiene.

• Evitar o consumo de álcool e drogas, e não conduzir sob influência dessas substâncias.

Prevenção de Acidentes e Incidentes

• Respeite as barreiras, saídas de emergência e indicações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da organização.

• Evite empurrões ou comportamentos que possam causar quedas ou ferimentos.

• Evitar brigas, agressões verbais ou físicas, e respeitar o espaço pessoal dos outros participantes.

• Se detectar comportamentos de risco ou situações suspeitas, alerte de imediato a PSP, equipas de segurança do evento ou a organização.

• Utilizar uma linguagem respeitosa e evitar comportamentos que possam causar desconforto aos outros.

Transporte e Deslocações

• Planeie antecipadamente o transporte de ida e volta.

• Utilize transportes públicos, táxis ou serviços de transporte partilhado para evitar conduzir sob o efeito de álcool.

• Se for condutor, mantenha-se sóbrio, respeite os limites de velocidade e indicações da Polícia de Segurança Pública (PSP).

• Respeito pelo evento e tradição

• Desfrutar da música, interagir com outras pessoas de forma positiva e criar memórias inesquecíveis.

• Colabore com as autoridades locais e siga as orientações dos organizadores.

• Respeite o património cultural e ambiental.

• Mantenha o espaço limpo, utilizando os recipientes próprios para o lixo.