Matias Camacho venceu Brisa Downtown do Funchal
Matias Camacho triunfou em termos absolutos e arrecadou o título em Sub-23 Masculinos no Brisa Downtown Funchal, que decorreu no passado sábado, no Parque de Santa Catarina. No total contaram-se 60 participantes, repartidos por 14 categorias diferentes.
De destaque foi também a participação de Rosalina Bayntun, também do Caniço Riders – Invermaque.
Tal como já referido, nos masculinos, Matias Camacho triunfou em termos absolutos e arrecadou o título em Sub-23 Masculinos, numa corrida onde ao seu lado no pódio, Martim Gonçalves (Ciclo Madeira Clube Desportivo) em 2.º classificado e melhor Elite, e Paulo Baptista (AD Galomar / E-Bike Madeira) 3.º classificado e vencedor em Master 30.
Já nos femininos, Rosalina Bayntun venceu em termos absolutos e em Elites Femininas, seguida por Adriana Rodrigues (Ludens Machico/MVasconcelos) em 2º lugar.
Nas categorias mais jovens, há a destacar as vitórias títulos de DHU para Daniel Ferreira (Ludens Machico/MVasconcelos) em Sub-13, João Nunes (AD Galomar/ E-Bike Madeira) em Sub-17, Francisco Ferreira (Caniço Riders - Invermaque) em Sub-17 e Helder Gonçalves (Ciclo Madeira Clube Desportivo) em Sub-19.
Nos Masters, além de Paulo Baptista no Master 30, também Emanuel Alves (Caniço Riders - Invermaque) sagrou-se campeão em Master 40, e Francisco Fernandes (Caniço Riders - Invermaque) em Master 50.
"Referencia ainda para a participação de dezasseis open, número que há muito não era atingido e que certamente é devido ao local e espetacularidade do percurso", indica nota à imprensa.
Coletivamente o título de Downhill Urbano foi obtido pelo Caniço Riders – Invermaque, com o Ciclo-Madeira Clube Desportivo a ser 2º e a AD Galomar / E-Bike Madeira a completar o pódio na 3ª posição.